США й Британія оголосили нові санкції проти фінансистів ХАМАС
Велика Британія та Сполучені Штати 22 грудня оголосили про нові санкції проти ключових членів мереж фінансування терористичного руху ХАМАС, причетного до нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомило британське Міністерство закордонних справ.
Нові санкції США й Британії поширюються на п’ятьох фізичних осіб та одну юридичну особу, причетних до управління й фінансових мереж ХАМАС та угруповання "Ісламський джихад у Палестині", яке теж діє в секторі Гази.
Серед іншого, у санкційних списках опинився Зухейр Шамла – "головний міняйло" ХАМАС, який відіграв провідну роль у використанні угрупованням криптовалюти для свого фінансування, та член політбюро ХАМАС Ісмаїл Бархум.
У британському МЗС вказують, що Шамла використовував цифрові валюти та системи неофіційних грошових переказів для переказу великих сум з Ірану до ХАМАС напередодні нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
На п’ятьох підсанкційних фізичних осіб поширюється також заборона на в'їзд до Великої Британії.
Це вже третій транш санкцій Великої Британії проти ХАМАС та його поплічників з жовтня 2023 року у відповідь на напад угруповання на Ізраїль, нагадали в зовнішньополітичному відомстві країни.
Минулого тижня, нагадаємо, ЄС оголосив про новий режим санкцій проти ХАМАС та "Ісламського джихаду в Палестині" й запровадив санкції проти шести пов’язаних із угрупованнями осіб.