ЄС схвалив спецрежим санкцій проти ХАМАС та "Ісламського джихаду в Палестині"

Рада Європейського Союзу 19 січня схвалила режим спеціальних обмежувальних заходів проти терористичних угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад у Палестині", який дозволяє накладати санкції на тих, хто надає угрупованню фінансову чи будь-яку іншу підтримку.

Про це пише "Європейська правда".

ЄС схвалив новий режим санкцій з огляду на серйозність нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року й необхідність боротьби з насильницькими діями, які загрожують миру й міжнародній безпеці, йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Він передбачає, що ЄС може накладати санкції тих, хто матеріально або фінансово підтримує ХАМАС або "Ісламський джихад у Палестині" – воєнізоване угруповання, яке теж діє в секторі Гази та заперечує існування Ізраїлю як держави.

Підставою для санкцій може бути постачання чи продаж зброї та пов'язаних матеріальних засобів обом терористичним організаціям, підтримка їхніх дій, які підривають або загрожують стабільності або безпеці Ізраїлю, а також причетність до порушень міжнародного права.

У Раді ЄС підкреслюють, що санкційний режим уперше дозволить накладати санкції на фізичних або юридичних осіб, які спонсорують насильницькі дії ХАМАС та "Ісламського джихаду в Палестині".

Окремим рішенням вона внесла до санкційного списку шістьох людей із Судану, Алжиру та інших країн, відповідальних за надання фінансової підтримки ХАМАС. Їхні активи в ЄС заморозять, а надання їм коштів чи інших ресурсів забороняється.

Новий режим санкцій ЄС діятиме до 19 січня 2025 року і буде поновлюватися або змінюватися за необхідності.

Раніше цього тижня ЄС запровадив санкції проти політичного лідера ХАМАС у Газі Ях'ї Сінвара, а ще в грудні – проти ватажка бойового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа і його заступника Марвана Іссу.