США и Британия объявили новые санкции против финансистов ХАМАС

Великобритания и Соединенные Штаты 22 декабря объявили о новых санкциях против ключевых членов сетей финансирования террористического движения ХАМАС, причастного к нападению на Израиль в октябре 2023 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщило британское Министерство иностранных дел.

Новые санкции США и Великобритании распространяются на пять физических лиц и одно юридическое лицо, причастных к управлению и финансовым сетям ХАМАС и группировки "Исламский джихад в Палестине", которая тоже действует в секторе Газа.

Среди прочего, в санкционных списках оказался Зухейр Шамла – "главный меняла" ХАМАС, который сыграл ведущую роль в использовании группировкой криптовалюты для своего финансирования, и член политбюро ХАМАС Исмаил Бархум.

В британском МИД указывают, что Шамла использовал цифровые валюты и системы неофициальных денежных переводов для перевода крупных сумм из Ирана в ХАМАС накануне нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

На пятерых подсанкционных физических лиц распространяется также запрет на въезд в Великобританию.

Это уже третий транш санкций Великобритании против ХАМАС и его приспешников с октября 2023 года в ответ на нападение группировки на Израиль, напомнили во внешнеполитическом ведомстве страны.

На прошлой неделе, напомним, ЕС объявил о новом режиме санкций против ХАМАС и "Исламского джихада в Палестине" и ввел санкции против шести связанных с группировками лиц.