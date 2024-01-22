ЗМІ: Парламент Туреччини розгляне вступ Швеції до НАТО

У парламент Туреччини у вівторок внесуть до розгляду питання ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомив телеканал CNN Turk, пише "Європейська правда".

Очікують, що питання шведської заявки на приєднання до Альянсу буде внесено у порядок денний парламенту у вівторок. Після обговорення у парламенті депутати проведуть голосування.

Агентство Bloomberg окремо повідомило з посиланням на високопоставленого урядовця, що парламент Туреччини має проголосувати за вступ Швеції до Організації Північноатлантичного договору пізніше цього тижня.

За словами джерела агентства, партія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, яка має більшість у парламенті разом зі своїм націоналістичним союзником, домагатиметься схвалення ратифікації довгоочікуваного членства Швеції в НАТО.

Ключовий парламентський комітет Туреччини підтримав заявку Швеції минулого місяця після того, як Стокгольм досяг прогресу у виконанні турецьких вимог.

Туреччина та Угорщина залишаються єдиними союзниками в НАТО, які ще не ратифікували членство Швеції.

Очікується, що Швеція відправить сотні військових до Латвії для посилення тамтешніх сил НАТО, коли вона отримає повноправне членство в Альянсі.