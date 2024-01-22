СМИ: Парламент Турции рассмотрит вступление Швеции в НАТО

В парламент Турции во вторник внесут к рассмотрению вопрос ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

Об этом сообщил телеканал CNN Turk, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что вопрос шведской заявки на присоединение к Альянсу будет внесен в повестку дня парламента во вторник. После обсуждения в парламенте депутаты проведут голосование.

Агентство Bloomberg отдельно сообщило со ссылкой на высокопоставленного чиновника, что парламент Турции должен проголосовать за вступление Швеции в Организацию Североатлантического договора позже на этой неделе.

По словам источника агентства, партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая имеет большинство в парламенте вместе со своим националистическим союзником, будет добиваться одобрения ратификации долгожданного членства Швеции в НАТО.

Ключевой парламентский комитет Турции поддержал заявку Швеции в прошлом месяце после того, как Стокгольм достиг прогресса в выполнении турецких требований.

Турция и Венгрия остаются единственными союзниками в НАТО, которые еще не ратифицировали членство Швеции.

Ожидается, что Швеция отправит сотни военных в Латвию для усиления тамошних сил НАТО, когда она получит полноправное членство в Альянсе.