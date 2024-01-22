В Іспанії судять 19-річного британця, який "пожартував" про бомбу на борту літака

У Мадриді розпочався суд над 19-річним громадянином Британії Адітьєю Вермою, який пожартував про нібито намір підірвати літак, у якому летів до Іспанії, що спричинило його перехоплення іспанськими винищувачами.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Інцидент стався ще в липні 2022 року. Тоді Верма з аеропорту Гатвік надіслав у Snapchat повідомлення: "Готуюсь підірвати літак (я член "Талібану"). Його перехопили британські спецслужби й передали іспанським колегам.

У результаті літак, який прямував до іспанського острова Менорка, перехопили два винищувачі F-18 Військово-повітряних сил Іспанії. Борт ретельно обшукали, але вибухівки там очікувано не знайшли.

Верму, якому на той час було 18 років, заарештували. Два дні його тримали в поліцейській камері в Іспанії, а потім відпустили під заставу. Після повернення до Британії хлопця допитала британська військова розвідка МІ5 і МІ6, після чого той повернувся додому.

У суді 22 січня Верма сказав, що повідомлення було "жартом у приватній групі". "Його просто відправили моїм друзям, з якими я подорожував того дня", – додав він.

Експерти іспанської поліції повідомили в суді Мадрида, що перевірили телефон британця. Вони виявили, що той читав про конфлікт між Пакистаном та Індією і можливість нападу Ісламської держави в регіоні, але не знайшли нічого, що пов'язувало б хлопця з тероризмом.

У разі доведення вини Вермі не загрожують звинувачення в тероризмі або можливе тюремне ув'язнення, але його можуть оштрафувати на суму до 22,5 тисячі євро. Міністерство оборони Іспанії також вимагає відшкодувати собі 95 тисяч євро на операцію з перехоплення.