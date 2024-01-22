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В Испании судят 19-летнего британца, который "пошутил" о бомбе на борту самолета

Понедельник, 22 января 2024, 19:28

В Мадриде начался суд над 19-летним гражданином Великобритании Адитией Вермой, который пошутил о якобы намерении взорвать самолет, в котором летел в Испанию, что повлекло его перехват испанскими истребителями.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Инцидент произошел еще в июле 2022 года. Тогда Верма из аэропорта Гатвик прислал в Snapchat сообщение: "Готовлюсь взорвать самолет (я член "Талибана"). Его перехватили британские спецслужбы и передали испанским коллегам.

В результате самолет, который направлялся к испанскому острову Менорка, перехватили два истребителя F-18 Военно-воздушных сил Испании. Борт тщательно обыскали, но взрывчатки там ожидаемо не нашли.

Верму, которому в то время было 18 лет, арестовали. Два дня его держали в полицейской камере в Испании, а затем отпустили под залог. По возвращении в Британию парня допросила британская военная разведка МИ5 и МИ6, после чего тот вернулся домой.

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В суде 22 января Верма сказал, что сообщение было "шуткой в частной группе". "Его просто отправили моим друзьям, с которыми я путешествовал в тот день", – добавил он.

Эксперты испанской полиции сообщили в суде Мадрида, что проверили телефон британца. Они обнаружили, что тот читал о конфликте между Пакистаном и Индией и возможности нападения Исламского государства в регионе, но не нашли ничего, что связывало бы парня с терроризмом.

В случае доказательства вины Верми не грозят обвинения в терроризме или возможное тюремное заключение, но его могут оштрафовать на сумму до 22,5 тысячи евро. Министерство обороны Испании также требует возместить себе 95 тысяч евро на операцию по перехвату.

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