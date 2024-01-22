Командувач армії Латвії не підтримує вихід із конвенції, яка забороняє протипіхотні міни

Командувач Національних збройних сил Латвії Леонід Калниньш заявив, що не підтримує ініціативу про вихід країни з Конвенції про заборону протипіхотних мін, відому як Оттавська конвенція.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.lv.

Дискусія про вихід Латвії з Оттавської конвенції порушилась після того, як була зарестрована відповідна громадська ініціатива. Її автори кажуть, що цей крок дозволить Латвії зміцнити обороноздатність.

Калниньш розповів, що за дорученням міністра оборони Латвії Андріса Спрудса Збройні сили здійснили оцінку можливого виходу країни з Оттавської конвенції й після цього вирішити не рекомендувати такий крок.

Він пояснив, що протипіхотні міни не є ефективними проти механізованої піхоти й добре озброєних підрозділів, а стеження за замінованими ділянками в мирний час потребувало б великої кількості ресурсів.

"Існують набагато ефективніші та сучасніші системи озброєння, ніж наземні міни – з прямою або непрямою вогневою дією, які дозволяють досягти такого ж або навіть більш потужного ефекту. Ми цілеспрямовано працюємо в цьому напрямку протягом останніх років", – підкреслив він.

Оттавська конвенція про заборону застосування, накопичення, виробництва і знищення протипіхотних мін передбачає, що держави-підписанти зобов'язуються, перш за все, "ніколи і ні за яких обставин не застосовувати протипіхотні міни".

Латвія приєдналася до Конвенції у 2005 році.

Нагадаємо, міністри оборони Естонії, Латвії та Литви за підсумками зустрічі в Ризі 18-19 січня схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.