Командующий армией Латвии не поддерживает выход из конвенции, запрещающей противопехотные мины

Командующий Национальных вооруженных сил Латвии Леонид Калныньш заявил, что не поддерживает инициативу о выходе страны из Конвенции о запрете противопехотных мин, известную как Оттавская конвенция.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.lv.

Дискуссия о выходе Латвии из Оттавской конвенции возбудилась после того, как была зарегистрирована соответствующая общественная инициатива. Ее авторы говорят, что этот шаг позволит Латвии укрепить обороноспособность.

Калныньш рассказал, что по поручению министра обороны Латвии Андриса Спрудса Вооруженные силы осуществили оценку возможного выхода страны из Оттавской конвенции и после этого решили не рекомендовать такой шаг.

Он пояснил, что противопехотные мины не эффективны против механизированной пехоты и хорошо вооруженных подразделений, а слежение за заминированными участками в мирное время потребовало бы большого количества ресурсов.

"Существуют гораздо более эффективные и современные системы вооружения, чем наземные мины – с прямым или косвенным огневым действием, которые позволяют достичь такого же или даже более мощного эффекта. Мы целенаправленно работаем в этом направлении в течение последних лет", – подчеркнул он.

Оттавская конвенция о запрещении применения, накопления, производства и уничтожения противопехотных мин предусматривает, что государства-подписанты обязуются, прежде всего, "никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины".

Латвия присоединилась к Конвенции в 2005 году.

Напомним, министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы по итогам встречи в Риге 18-19 января одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.