Глава МЗС Латвії закликав купувати боєприпаси для України за межами ЄС

Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш закликав закуповувати боєприпаси для України в країнах за межами ЄС, щоб поставити обіцяний мільйон снарядів.

Відповідну заяву він зробив на засіданні ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Латвії.

Каріньш також закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення про подальші інструменти підтримки України.

"Україна потребує повної підтримки демократій-однодумців, щоб захистити себе. Це в наших власних інтересах. Європейський Союз повинен якнайшвидше ухвалити рішення про створення Українського фонду в межах Європейського фонду миру для надання подальшої допомоги Україні", – наголосив він.

На початку засідання міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав прийняти рішення про виділення 50 мільярдів євро фінансової підтримки як найкращої гарантії безпеки для України.

За даними Reuters від початку грудня, держави-члени Європейського Союзу передали Україні лише 480 тисяч з обіцяного мільйона артилерійських снарядів до весни 2024 року.

В Єврокомісії вважають, що у ЄС зможуть виробити мільйон боєприпасів для України до весни цього року попри те, що наразі процес загальмувався.