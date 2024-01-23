Глава МИД Латвии призвал покупать боеприпасы для Украины за пределами ЕС

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш призвал закупать боеприпасы для Украины в странах за пределами ЕС, чтобы поставить обещанный миллион снарядов.

Соответствующее заявление он сделал на заседании совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Латвии.

Кариньш также призвал ЕС как можно быстрее принять решение о дальнейших инструментах поддержки Украины.

"Украина нуждается в полной поддержке демократий-единомышленников, чтобы защитить себя. Это в наших собственных интересах. Европейский Союз должен как можно быстрее принять решение о создании Украинского фонда в рамках Европейского фонда мира для оказания дальнейшей помощи Украине", – подчеркнул он.

В начале заседания министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал принять решение о выделении 50 миллиардов евро финансовой поддержки как лучшей гарантии безопасности для Украины.

По данным Reuters от начала декабря, государства-члены Европейского Союза передали Украине только 480 тысяч из обещанного миллиона артиллерийских снарядов до весны 2024 года.

В Еврокомиссии считают, что в ЕС смогут произвести миллион боеприпасов для Украины до весны этого года, несмотря на то, что пока процесс затормозился.