В Британии рассказали о своей роли в новой операции против хуситов в Йемене

В Великобритании прокомментировали новые совместные с союзниками удары по позициям поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене.

Соответствующее заявление опубликовало британское Министерство обороны, сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению ведомства, Великобритания для ударов применила четыре истребителя Королевских ВВС Typhoon FGR4 при поддержке пары танкеров Voyager.

"Наши самолеты применили высокоточные управляемые бомбы Paveway IV для поражения нескольких целей на двух военных объектах вблизи аэродрома в Сане", – отметили в Минобороны.

Эти объекты боевики-хуситы использовали для своих атак на международное судоходство в Красном море.

"Согласно стандартной практике Великобритании, при планировании ударов применялся очень тщательный анализ с целью минимизации любого риска жертв среди гражданского населения, и, как и во время предыдущих ударов, наши самолеты бомбили ночью, чтобы еще больше уменьшить такие риски", – добавили в ведомстве.

Как сообщает BBC, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что этими ударами Лондон послал "четкий сигнал", что он "будет продолжать ослаблять" способность хуситов совершать нападения.

Отвечая на вопрос, могут ли эти удары привести к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Кэмерон сказал, что именно хуситы нагнетают ситуацию, и он уверен, что предыдущие удары были эффективными.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал эти удары "самообороной" против "неприемлемых нападений" хуситов на торговое судоходство.

"Направленные на ослабление возможностей хуситов, эти действия нанесут еще один удар по их ограниченным запасам и способности угрожать мировой торговле", – подчеркнул он.

В ночь на 23 января силы США и Великобритании при поддержке союзников из Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по восьми объектам хуситов в районах Йемена.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.