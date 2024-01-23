Чехия предложила главам МИД Евросоюза ограничить поездки российских дипломатов

На первом в этом году заседании Совета министров иностранных дел ЕС в понедельник глава МИД Чехии Ян Липавский предложил ограничить передвижение российских дипломатов по территории стран Шенгенского договора.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил чешский МИД.

"Чехия предлагает установить ограничения на передвижение сотрудников российских дипломатических представительств и членов их семей только на территорию государства, где они аккредитованы. Это неправильно, чтобы российские дипломаты пользовались преимуществами Шенгенской зоны", – сказал чешский министр своим коллегам.

Как он добавил, что Прага сделает все возможное, чтобы это предложение было включено в 13-й пакет санкций Евросоюза.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину правительства стран ЕС выслали сотни российских дипломатов, утверждая, что они на самом деле были агентами российской разведки.

Но страны все еще выдают визы дипломатам РФ, предоставляя им доступ в Шенгенскую зону и право беспрепятственно передвигаться 24 из 27 стран-членов ЕС, а также Швейцарией, Норвегией и Исландией.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто ранее высказался против предложения Чехии ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне.

Ранее СМИ сообщали, что Вена превратилась в "шпионскую столицу" Европы из-за особенностей местного законодательства и большого штата тамошнего посольства РФ.