Угорщина проти чеської ініціативи обмежити пересування дипломатів РФ у ЄС

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто висловився проти пропозиції Чехії обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю російському виданню "Известия".

Сійярто вважає, що такий захід суперечить принципам дипломатії і не є розумним.

"Ця ініціатива абсолютно точно суперечить нашим принципам, за всієї моєї поваги до мого чеського колеги (міністра закордонних справ Яна Ліпавського. – Ред.). У мене з ним хороші стосунки. Але я не вважаю, що це буде розумним", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи підтримає Будапешт обмеження пересування дипломатів РФ.

Сійярто зазначив, що роль дипломатії полягає в тому, щоб говорити одне з одним, навіть якщо є розбіжності. Він додав, що Угорщина принципово не підтримує заходи, які можуть обмежити дипломатичну діяльність.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтвердив інформаційному агентству ČTK повідомлення газети Financial Times про те, що країна внесла на обговорення Євросоюзу пропозицію обмежити пересування російських дипломатів по країнах ЄС, які приєдналися до Шенгенської угоди.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Відень перетворився на "шпигунську столицю" Європи через особливості місцевого законодавства й великий штат тамтешнього посольства РФ.

За даними розслідування "Радіо Свобода", на важливих посадах в керівних органах ОБСЄ працюють декілька осіб, тісно пов’язаних із російською верхівкою.