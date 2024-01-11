Мер Лондона: Brexit вже коштував Британії понад 160 млрд євро

Мер Лондона, лейборист Садік Хан заявив, що вихід Великої Британії з Євросоюзу вже призвів до скорочення розміру її економіки на 6%, що становить 140 мільярдів фунтів (понад 162 мільярди євро).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Financial Times.

Очільник столиці Сполученого Королівства представив дослідження, згідно з яким економіка Великої Британії стала на 162 мільярди євро меншою, ніж була б, якби країна залишилася в ЄС.

Незалежний аналіз, проведений Cambridge Econometrics на замовлення мерії, свідчить про те, що обсяг національної економіки на шість відсотків менший, ніж був би, якби Лондон залишився в митному союзі та єдиному ринку ЄС.

Оцінка консалтингової компанії ґрунтується на економічному моделюванні, якби країна не проголосувала за вихід.

Також було підраховано, що Сполучене Королівство має на 1,8 мільйона робочих місць менше (падіння на 4,8%), ніж воно мало б в іншому випадку.

"Зараз очевидно, що Brexit не працює. Жорсткий варіант Brexit, який ми отримали, тягне нашу економіку вниз і підвищує вартість життя", – сказав Хан у своїй заяві, опублікованій перед промовою, яку він має виголосити пізніше в четвер.

У своєму виступі мер Лондона підтримає більш відкриті дебати про недоліки виходу з ЄС та потенційні переваги повернення до єдиного ринку.

Його позиція є незручною для лідера лейбористів Кіра Стармера, який раніше виступав проти Brexit, але тепер пообіцяв зробити так, щоб вихід з ЄС працював.

Стармер виключив приєднання до єдиного ринку або митного союзу в межах ЄС, але наполягає на тому, що Британія може укласти "набагато кращу" для себе угоду, наслідуючи стандарти ЄС у сферах охорони довкілля, праці та харчових продуктів.

У дослідженні стверджують, що економічні збитки продовжуватимуться, якщо Британія залишиться поза межами єдиного ринку, а реальна валова додана вартість (ВДВ) до 2035 року буде приблизно на 311 мільярдів фунтів (10,1 відсотка) нижчою, ніж вона була б в іншому випадку.

Раніше опитування показало, що більшість британців підтримали б повернення Сполученого Королівства до єдиного ринку ЄС.

Інші опитування за останні місяці також засвідчили, що більшість британців зараз вважають Brexit помилкою. Дані за 2022 рік засвідчили рекордні показники імміграції у Британію, удвічі більше, ніж у рік перед Brexit.

Перед цим президентка Єврокомісії на питання, чи вважає вона, що Британія зможе коли-небудь знову приєднатися до ЄС, зазначила, що це справа для наступного покоління: "Я постійно кажу своїм дітям: ви повинні це виправити. Ми все зіпсували, ви повинні це виправити".