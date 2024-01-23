Великобритания сохранит тысячи законов Евросоюза как минимум в течение следующих двух лет, поскольку процесс изъятия законов ЕС из британского законодательства после Brexit еще продолжается.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Британское правительство объявило, что "отменит или реформирует примерно 500 инструментов" в 2024 году и что оно надеется пересмотреть или отменить более половины таких законов до июня 2026 года.

"Правительство находится на пути к реформированию или отмене более половины всего массива законов Евросоюза, принятых за более чем 40 лет членства Великобритании в ЕС, до июня 2026 года", – говорится в сообщении министерства по делам бизнеса и торговли.

Правительственный трекер показывает, что сейчас 33% из 6 757 оставшихся законов ЕС были изменены, отменены или заменены. По словам министра по делам бизнеса и торговли Кеми Баденок, в этом направлении Лондону еще многое предстоит сделать.

Изначально Британия имела целью отменить все законы ЕС, оставшиеся в силе, до конца 2023 года, но эти планы вызвали предостережения со стороны бизнеса относительно правовой неопределенности и бюрократического хаоса.

В мае прошлого года правительство отказалось от этих намерений, вместо этого предложив отменить лишь около 600 оставшихся законов ЕС до конца 2023 года.

Ранее мэр Лондона, лейборист Садик Хан заявил, что выход Великобритании из Евросоюза уже привел к сокращению размера ее экономики на 6%, что составляет 140 миллиардов фунтов (более 162 миллиардов евро).

Перед этим опрос показал, что большинство британцев поддержали бы возвращение Соединенного Королевства в единый рынок ЕС.

Другие опросы за последние месяцы также показали, что большинство британцев сейчас считают Brexit ошибкой. Данные за 2022 год показали рекордные показатели иммиграции в Британию, вдвое больше, чем в год перед Brexit.

Перед этим президент Еврокомиссии на вопрос, считает ли она, что Великобритания сможет когда-нибудь снова присоединиться к ЕС, отметила, что это дело для следующего поколения: "Я постоянно говорю своим детям: вы должны это исправить. Мы все испортили, вы должны это исправить".