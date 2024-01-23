Головна суперниця Трампа не припинить кампанію у разі програшу в Нью-Гемпширі

Головна конкурентка Дональда Трампа на республіканських праймериз Ніккі Гейлі заявила, що не вийде з перегонів, якщо програє голосування в Нью-Гемпширі.

Про це вона сказала у вівторок в ефірі програми "Fox&Friends" на телеканалі Fox News, її цитує The Washington Post.

Відповідаючи на запитання, чи вважає вона гарною ідеєю змагатися з Трампом на майбутніх праймеріз у Південній Кароліні, Гейлі заявила, що нерозумно приймати рішення про номінацію від Республіканської партії після того, як проголосували лише два штати.

"У нас 56 тисяч людей проголосували за Дональда Трампа (в Айові. – Ред.), і ви скажете, що це те, чого хоче країна?... Це не те, чого хоче країна", – сказала Гейлі.

Зазначимо, із вибуттям Рона Десантіса з праймериз Республіканської партії Дональд Трамп збільшив свою перевагу над Ніккі Гейлі в Нью-Гемпширі, де голосування заплановане на 23 січня.

За даними ЗМІ, Трамп намагається домогтися зняття конкурентів зі змагання за президентську номінацію від Республіканської партії, аби не відволікатись на праймериз протягом кампанії.

Читайте також: Ніккі Гейлі, головна суперниця Трампа. Розповідаємо про кандидатку, успіх якої вигідний Україні

