Главная соперница Трампа не прекратит кампанию в случае проигрыша в Нью-Гемпшире

Главная конкурентка Дональда Трампа на республиканских праймериз Никки Хейли заявила, что не выйдет из гонки, если проиграет голосование в Нью-Гемпшире.

Об этом она сказала во вторник в эфире программы "Fox&Friends" на телеканале Fox News, ее цитирует The Washington Post.

Отвечая на вопрос, считает ли она хорошей идеей соревноваться с Трампом на предстоящих праймериз в Южной Каролине, Хейли заявила, что глупо принимать решение о номинации от Республиканской партии после того, как проголосовали только два штата.

"У нас 56 тысяч человек проголосовали за Дональда Трампа (в Айове. – Ред.), и вы скажете, что это то, чего хочет страна? Это не то, чего хочет страна", – сказала Хейли.

Отметим, с выбытием Рона Десантиса из праймериз Республиканской партии Дональд Трамп увеличил свое преимущество над Никки Хейли в Нью-Гемпшире, где голосование запланировано на 23 января.

По данным СМИ, Трамп пытается добиться снятия Рона Десантиса и Никки Хейли с соревнования за президентскую номинацию от Республиканской партии на выборах 2024 года, чтобы не отвлекаться на них в течение кампании.

Читайте также: Никки Хейли, главная соперница Трампа. Рассказываем о кандидатке, чей успех выгоден Украине.