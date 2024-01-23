Главная соперница Трампа не прекратит кампанию в случае проигрыша в Нью-Гемпшире
Главная конкурентка Дональда Трампа на республиканских праймериз Никки Хейли заявила, что не выйдет из гонки, если проиграет голосование в Нью-Гемпшире.
Об этом она сказала во вторник в эфире программы "Fox&Friends" на телеканале Fox News, ее цитирует The Washington Post.
Отвечая на вопрос, считает ли она хорошей идеей соревноваться с Трампом на предстоящих праймериз в Южной Каролине, Хейли заявила, что глупо принимать решение о номинации от Республиканской партии после того, как проголосовали только два штата.
"У нас 56 тысяч человек проголосовали за Дональда Трампа (в Айове. – Ред.), и вы скажете, что это то, чего хочет страна? Это не то, чего хочет страна", – сказала Хейли.
Отметим, с выбытием Рона Десантиса из праймериз Республиканской партии Дональд Трамп увеличил свое преимущество над Никки Хейли в Нью-Гемпшире, где голосование запланировано на 23 января.
По данным СМИ, Трамп пытается добиться снятия Рона Десантиса и Никки Хейли с соревнования за президентскую номинацию от Республиканской партии на выборах 2024 года, чтобы не отвлекаться на них в течение кампании.
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