Шеф Пентагону відкрив "Рамштайн"-18: Боротьба України важлива для всіх нас

Міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 18-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України 23 січня підкреслив важливість підтримки Києва в протистоянні повномасштабній російській агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи на відкритті "Рамштайну" у форматі відеоконференції, Остін підкреслив, що його учасники зібрались, щоб "підтвердити підтримку вільної, безпечної та суверенної України" та "гарантувати, щоб ми й надалі надавали Україні необхідні засоби протягом зими й після неї".

"Боротьба України важлива для всіх наших країн. Неймовірно відважні українські війська продовжують боротьбу проти кремлівських загарбників на протяжній лінії фронту на сході та півдні України в сувору зимову погоду. Захисники України продовжують завдавати значних втрат силам Кремля", – наголосив він.

Голова Пентагону повторив заклик до країн-союзників "копати глибше", аби забезпечити Україну якнайбільшою кількістю систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Окремо він наголосив на потребі не лише задовольняти негайні потреби Києва у зброї, а й допомагати українській армії модернізуватись і зміцнюватись, щоб мати змогу стримати спроби агресії в майбутньому.

"Разом наші союзники та партнери створили шість "коаліцій можливостей" з підтримки Військово-повітряних України, засобів протиповітряної оборони наземного базування, артилерії, безпеки на морі, розмінування та інформаційних технологій", – нагадав Остін.

Очікується, що нинішня зустріч Контактної групи з питань оборони України буде зосереджена на довгострокових потребах Києва.

До цього останнє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося у листопаді 2023 року, воно теж відбувалось у віртуальному форматі. Після нього стало відомо про створення низки нових коаліцій на підтримку обороноздатності України, зокрема з розбудови протиповітряної оборони, дронів, військово-морських і військово-повітряних сил.