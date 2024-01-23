Шеф Пентагона открыл "Рамштайн"-18: Борьба Украины важна для всех нас

Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия 18-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины 23 января подчеркнул важность поддержки Киева в противостоянии полномасштабной российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Выступая на открытии "Рамштайн" в формате видеоконференции, Остин подчеркнул, что его участники собрались, чтобы "подтвердить поддержку свободной, безопасной и суверенной Украины" и "гарантировать, чтобы мы и в дальнейшем предоставляли Украине необходимые средства в течение зимы и после нее".

"Борьба Украины важна для всех наших стран. Невероятно отважные украинские войска продолжают борьбу против кремлевских захватчиков на протяженной линии фронта на востоке и юге Украины в суровую зимнюю погоду. Защитники Украины продолжают наносить значительные потери силам Кремля", – подчеркнул он.

Глава Пентагона повторил призыв к странам-союзникам "копать глубже", чтобы обеспечить Украину большим количеством систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Отдельно он отметил необходимость не только удовлетворять немедленные потребности Киева в оружии, но и помогать украинской армии модернизироваться и укрепляться, чтобы иметь возможность сдержать попытки агрессии в будущем.

"Вместе наши союзники и партнеры создали шесть "коалиций возможностей" по поддержке Военно-воздушных Украины, средств противовоздушной обороны наземного базирования, артиллерии, безопасности на море, разминирования и информационных технологий", – напомнил Остин.

Ожидается, что нынешняя встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины будет сосредоточена на долгосрочных потребностях Киева.

До этого последнее заседание в формате "Рамштайн" состоялось в ноябре 2023 года, оно тоже происходило в виртуальном формате. После него стало известно о создании ряда новых коалиций в поддержку обороноспособности Украины, в частности по развитию противовоздушной обороны, дронов, военно-морских и военно-воздушных сил.