Литва вручила Білорусі ноту через порушення кордону озброєними прикордонниками

Служба охорони державного кордону Литви повідомила, що в понеділок в Ігналінському районі троє озброєних білоруських прикордонників навмисне зайшли на територію Литви углиб до 2,5 метри.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За даними служби, білоруські прикордонники йшли вздовж кордону засніженою територією своєї країни в понеділок біля села Вайтішкес Ігналінського району Литви.

Білоруси, під наглядом литовських прикордонників через камери, підійшли до зруйнованого патрульного мосту, засипаного снігом на їхньому боці, і перетнули лінію кордону.

"Після заходу на литовський бік білоруси почали ходити між встановленим фізичним бар'єром, який перешкоджає подальшому доступу вглиб Литви, і лінією кордону.

До цього місця негайно було викликано сили прикордонників застави Пушкос, але оскільки інцидент не набув розвитку, у їхньому втручанні не було потреби", – йдеться в повідомленні служби охорони.

У МЗС Литви заявили, що озброєні білоруси пройшли близько 400 метрів литовською територією.

За повідомленням прикордонників, ситуація була під контролем, і можливості подальшого проникнення до Литви в білорусів не було через фізичний бар'єр на литовській стороні.

Голова Служби охорони державного кордону Литви Рустамас Любаєвас вважає, що проникнення білоруських прикордонників було навмисною дією з метою перевірки пильності литовських колег.

У квітні минулого року литовські прикордонники зафіксували два подібні інциденти в Шальчинінкському та Швянченському районах.

23 січня Міністерство закордонних справ Литви викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі та вручило йому дипломатичну ноту, в якій висловило рішучий протест проти неодноразових порушень державного кордону Литви.

Міністерство звернулося до Білорусі з проханням якнайшвидше пояснити інцидент і вжити всіх необхідних заходів для запобігання повторенню подібного у майбутньому.

У листопаді Державна служба прикордонної охорони Литви повідомила, що протягом наступних двох років підготує додаткових офіцерів для несення служби на ділянці кордону з Білоруссю.