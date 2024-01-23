Литва вручила Беларуси ноту из-за нарушения границы вооруженными пограничниками

Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что в понедельник в Игналинском районе трое вооруженных белорусских пограничников умышленно зашли на территорию Литвы вглубь до 2,5 метров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По данным службы, белорусские пограничники шли вдоль границы по заснеженной территории своей страны в понедельник возле села Вайтишкес Игналинского района Литвы.

Белорусы, под наблюдением литовских пограничников через камеры, подошли к разрушенному патрульному мосту, засыпанному снегом на их стороне, и пересекли линию границы.

"После захода на литовскую сторону белорусы начали ходить между установленным физическим барьером, который препятствует дальнейшему доступу вглубь Литвы, и линией границы.

К этому месту немедленно были вызваны силы пограничников заставы Пушкос, но поскольку инцидент не получил развития, в их вмешательстве не было необходимости", – говорится в сообщении службы охраны.

В МИД Литвы заявили, что вооруженные белорусы прошли около 400 метров по литовской территории.

По сообщению пограничников, ситуация была под контролем, и возможности дальнейшего проникновения в Литву у белорусов не было из-за физического барьера на литовской стороне.

Глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас считает, что проникновение белорусских пограничников было преднамеренным действием с целью проверки бдительности литовских коллег.

В апреле прошлого года литовские пограничники зафиксировали два подобных инцидента в Шальчининкском и Швянченском районах.

23 января Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах Беларуси и вручило ему дипломатическую ноту, в которой выразило решительный протест против неоднократных нарушений государственной границы Литвы.

Министерство обратилось к Беларуси с просьбой как можно быстрее объяснить инцидент и принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобного в будущем.

В ноябре Государственная служба пограничной охраны Литвы сообщила, что в течение следующих двух лет подготовит дополнительных офицеров для несения службы на участке границы с Беларусью.