Литва підготує ще 450 офіцерів для охорони кордону з Білоруссю

Державна служба прикордонної охорони Литви (VSAT) протягом наступних двох років підготує додаткових офіцерів для несення служби на ділянці кордону з Білоруссю.

Про це розповів голова VSAT Рустам Любаєвас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформагентство BNS.

Під час засідання комітету Сейму з питань національної безпеки і оборони голова прикордонної служби оголосив, що у 2024-2025 роках вона підготує близько 450 додаткових офіцерів, "які будуть призначені для охорони кордону з Білоруссю".

"Ми хочемо посилити охорону кордону", – підкреслив Любаєвас, додавши, що підготовка передбачає тримісячний вступний курс перед безпосереднім навчанням.

Для Державної служби прикордонної охорони Литви йдеться про суттєве розширення, оскільки зараз у ній залучені близько 4300 працівників – як цивільних, так і військових.

Кордон Литви з Білоруссю також є зовнішнім кордоном Європейського Союзу. З 2021 року він стикається з потоком нелегальної міграції, яку, за словами литовських чиновників, організовує білоруський режим.

За понад два роки литовські прикордонники запобігли незаконному в'їзду в країну 21 500 мігрантів з Білорусі. Деякі з них намагалися перетнути кордон кілька разів.

Наприкінці жовтня у виданні "Вечерний Минск" була опублікована стаття зі словами першого заступника секретаря білоруської Ради безпеки Павла Муравейка про те, що Білорусь "має всі підстави" для агресії проти Литви, аби забезпечити транзит білоруських товарів.

У відповідь в литовському МЗС висловили протест тимчасовому повіреному у справах Білорусі Ярославу Хмелю.