Зеленський у Києві зустрівся з головою найбільшої групи Європарламенту

Президент Володимир Зеленський 23 січня зустрівся з президентом Європейської народної партії й головою однойменної найбільшої групи Європейського парламенту Манфредом Вебером, який приїхав до Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", сповістили в Офісі президента.

Під час зустрічі Зеленський і Вебер обговорили майбутні вибори до Європарламенту, а також прийдешній саміт ЄС, на якому мають схвалити чотирирічний план підтримки України на суму 50 мільярдів євро.

Фото: Офіс президента

Голова держави подякував ЄНП та Європарламенту загалом за лідерство в підтримці України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Сторони також обговорили євроінтеграцію Києва та безпекову ситуацію.

Манфред Вебер наголосив, що "Україна може повністю розраховувати на підтримку представників Європейської народної партії на різних рівнях, зокрема в спілкуванні з іноземними лідерами", передають в ОП.

Німець Манфред Вебер був обраний президентом ЄНП у червні 2022 року замість Дональда Туска, який нині є прем'єр-міністром Польщі.

Вебер є відомим активним прихильником України в ЄС. Він відкрито виступає за активнішу військову допомогу Києву, зокрема надання німецьких крилатих ракет Taurus і членства України в Євросоюзі та НАТО.

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