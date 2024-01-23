Зеленский в Киеве встретился с председателем крупнейшей группы Европарламента

Президент Владимир Зеленский 23 января встретился с президентом Европейской народной партии и председателем одноименной крупнейшей группы Европейского парламента Манфредом Вебером, который приехал в Киев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Офисе президента.

Во время встречи Зеленский и Вебер обсудили предстоящие выборы в Европарламент, а также грядущий саммит ЕС, на котором должны одобрить четырехлетний план поддержки Украины на сумму 50 миллиардов евро.

ФОТО: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Глава государства поблагодарил ЕНП и Европарламент в целом за лидерство в поддержке Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Стороны также обсудили евроинтеграцию Киева и ситуацию с безопасностью.

Манфред Вебер отметил, что "Украина может полностью рассчитывать на поддержку представителей Европейской народной партии на разных уровнях, в частности в общении с иностранными лидерами", передают в ОП.

Немец Манфред Вебер был избран президентом ЕНП в июне 2022 года вместо Дональда Туска, который сейчас является премьер-министром Польши.

Вебер является известным активным сторонником Украины в ЕС. Он открыто выступает за более активную военную помощь Киеву, в частности предоставление немецких крылатых ракет Taurus и членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

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