Кулеба: Ракеты Taurus нужны Украине не для атак на Москву

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба все еще надеется на то, что Украине удастся убедить немецкое правительство в необходимости поставки дальнобойных ракет Taurus.

Об этом украинский министр заявил в интервью Bild, сообщает "Европейская правда".

По словам Кулебы, переговоры с немецким правительством продолжаются.

"Все зависит от политических обстоятельств, фактических потребностей и требований фронта", – сказал он.

В то же время Кулеба повторил, что Украина не будет использовать эти дальнобойные ракеты для атак на российскую территорию.

"Нам не нужны Taurus для атаки на Москву. Нам не нужны ракеты большой дальности, которые предоставили западные партнеры, чтобы атаковать Москву или любую другую часть территории России. Нам нужны Taurus, чтобы уничтожить российскую военную инфраструктуру за линией фронта на территории Украины", – подчеркнул глава украинского МИД.

Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что получение Украиной дальнобойных немецких ракет Taurus не повлечет радикального изменения ситуации на поле боя, но очень расширит возможности украинских военных.

В немецком правительстве в начале года намекали, что еще не готовы предоставить Украине это оружие.