В Молдове подал в отставку глава МИД

Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску объявил о своем решении уйти в отставку.

Об этих намерениях министр заявил во время пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Point.

"Мне нужен перерыв. Я буду продолжать способствовать усилиям правящей команды по вступлению Республики Молдова в Европейский Союз", – сказал Попеску.

Он возглавлял молдавское внешнеполитическое ведомство с 2021 года.

Портал Deschide.MD отмечает, что информация о возможной отставке Попеску появилась на прошлой неделе.

СМИ сообщали, что новым министром иностранных дел может стать нынешний вице-спикер парламента Молдовы Михай Попшой.

В то же время в администрации президента Молдовы Майи Санду называли данные о возможных кадровых перестановках в министерстве "слухами".

Ранее стало известно, что в правительстве Молдовы появится новый министр, ответственный за переговоры о вступлении в ЕС.

В ноябре в Молдове создали Бюро европейской интеграции.