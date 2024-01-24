Премьер Молдовы назвал имя нового главы МИД

Новым министром иностранных дел Молдовы станет нынешний вице-спикер парламента Михай Попшой.

Об этом на заседании правительства Молдовы объявил премьер-министр Дорин Речан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Jurnal.md.

По словам Речана, Попшой возглавит внешнеполитическое ведомство на следующей неделе.

Михай Попшой

В то же время в правительстве Молдовы появится новое министерство – европейской интеграции. Его возглавит государственный секретарь МИД Кристина Герасимов.

Кристина Герасимов

"Она также будет координировать работу Бюро европейской интеграции", – сказал Речан.

Перед этим министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску объявил о своем решении уйти в отставку.