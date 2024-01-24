Премьер Молдовы назвал имя нового главы МИД
Среда, 24 января 2024, 10:23
Новым министром иностранных дел Молдовы станет нынешний вице-спикер парламента Михай Попшой.
Об этом на заседании правительства Молдовы объявил премьер-министр Дорин Речан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Jurnal.md.
По словам Речана, Попшой возглавит внешнеполитическое ведомство на следующей неделе.
В то же время в правительстве Молдовы появится новое министерство – европейской интеграции. Его возглавит государственный секретарь МИД Кристина Герасимов.
"Она также будет координировать работу Бюро европейской интеграции", – сказал Речан.
Перед этим министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску объявил о своем решении уйти в отставку.
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