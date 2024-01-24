У Латвії заявили, що будівництво лінії оборони Балтії може тривати найближче десятиліття

Латвійський міністр оборони Андріс Спрудс прогнозує, що будівництво лінії оборони Балтії може тривати в Латвії найближче десятиліття.

Його заяву наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Очільник оборонного відомства Латвії визнав, що витрати на зміцнення кордону НАТО і Росії будуть значними, однак сума не розголошується.

За його словами, вже зроблено попередні розрахунки вартості будівництва оборонної лінії, однак вони ще будуть уточнюватися.

Уряд має вирішити, як збалансувати ці витрати з іншими пріоритетами держави, підкреслив міністр.

"Звичайно, фінансовий ресурс тут має велике значення, оскільки є й інші важливі сфери. Ми говоримо про значні суми. План є на кілька років уперед, у якому конкретно визначено заходи, яким чином ми запровадимо цей план. Загалом ми говоримо про найближче десятиліття, в яке відбуватиметься будівництво і зміцнення", – пояснив Спрудс.

За його словами, договір між країнами Балтії не означає, що усі держави синхронно і в один день розпочнуть або завершать будівництво лінії оборони.

Нагадаємо, у січні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.

Про зміцнення кордону країн Балтії зі східними сусідами стало відомо на тлі все активніших дискусій про можливість нападу Росії на держави-члени НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що це може статись за кілька років.