В Латвии заявили, что строительство линии обороны Балтии может продлиться ближайшее десятилетие

Латвийский министр обороны Андрис Спрудс прогнозирует, что строительство линии обороны Балтии может продолжаться в Латвии ближайшее десятилетие.

Его заявление приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Глава оборонного ведомства Латвии признал, что расходы на укрепление границы НАТО и России будут значительными, однако сумма не разглашается.

По его словам, уже сделаны предварительные расчеты стоимости строительства оборонительной линии, однако они еще будут уточняться.

Правительство должно решить, как сбалансировать эти расходы с другими приоритетами государства, подчеркнул министр.

"Конечно, финансовый ресурс здесь немаловажен, поскольку есть и другие важные сферы. Мы говорим о значительных суммах. План есть на несколько лет вперед, в котором конкретно определены меры, каким образом мы введем этот план. В целом мы говорим о ближайшем десятилетии, в которое будет происходить строительство и укрепление", – пояснил Спрудс.

По его словам, договор между странами Балтии не означает, что все государства синхронно и в один день начнут или завершат строительство линии обороны.

Напомним, в январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.

Об укреплении границы стран Балтии с восточными соседями стало известно на фоне все более активных дискуссий о возможности нападения России на государства-члены НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что это может произойти через несколько лет.