Нідерланди заарештували 3 осіб за підозрою в ухиленні від антиросійських санкцій

Влада Нідерландів заарештувала трьох осіб в рамках багатонаціонального розслідування міжнародної контрабандної мережі, що, як стверджується, працювала задля обходу загальноєвропейських санкцій проти Росії.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

У вівторок Служба фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів повідомила, що затримала трьох осіб з Дімена та Гааги, усі у віці близько п'ятдесяти років.

Арешти були проведені 9 січня. Рейди також відбулися в Естонії, Латвії, Німеччині та Канаді.

Двоє підозрюваних були адміністраторами зареєстрованої в Нідерландах компанії, створеної у 2017 році. Вона експортувала до Росії "технологічне і лабораторне обладнання" з потенційно військовою метою, йдеться в заяві агентства Євроюст, яке допомагало координувати розслідування.

ЄС наклав на Росію вже 12 пакетів санкцій після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році. Але обмеження критикують за те, що вони залишають занадто багато лазівок.

У жовтні минулого року суд у Нідерландах засудив російського бізнесмена до 18 місяців ув'язнення за експорт електронних товарів до Росії, заявивши, що ухилення від санкцій було його "моделлю заробітку".

Торік прокуратура Нідерландів покарала чотири нідерландські компанії та вісім осіб за допомогу РФ в будівництві Керченського мосту до Криму.