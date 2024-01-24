Нидерланды арестовали трех человек по подозрению в уклонении от антироссийских санкций

Власти Нидерландов арестовали трех человек в рамках многонационального расследования международной контрабандной сети, которая, как утверждается, работала для обхода общеевропейских санкций против России.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Во вторник Служба фискальной информации и расследований Нидерландов сообщила, что задержала трех человек из Димена и Гааги, все в возрасте около пятидесяти лет.

Аресты были проведены 9 января. Рейды также состоялись в Эстонии, Латвии, Германии и Канаде.

Двое подозреваемых были администраторами зарегистрированной в Нидерландах компании, созданной в 2017 году. Она экспортировала в Россию "технологическое и лабораторное оборудование" с потенциально военной целью, говорится в заявлении агентства Евроюст, которое помогало координировать расследование.

ЕС наложил на Россию уже 12 пакетов санкций после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Но ограничения критикуют за то, что они оставляют слишком много лазеек.

В октябре прошлого года суд в Нидерландах приговорил российского бизнесмена к 18 месяцам заключения за экспорт электронных товаров в Россию, заявив, что уклонение от санкций было его "моделью заработка".

В прошлом году прокуратура Нидерландов наказала четыре нидерландские компании и восемь человек за помощь РФ в строительстве Керченского моста в Крым.