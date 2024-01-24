Вогонь охопив торговий центр у Белграді, до гасіння залучили вертольоти

В торговому центрі Белграда спалахнула масштабна пожежа, яка змусила міську владу відправити на місце події три вертольоти для гасіння.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Пожежа охопила частину торгового центру TC Block 70, популярного своїми недорогими магазинами і закладами швидкого харчування.

Фото з сайту b92.bet

До боротьби з полум’ям залучили 76 пожежників і 25 пожежних машин.

"Ми врятували кілька магазинів... було складно не допустити людей всередину, щоб врятувати їхнє майно", – сказав журналістам представник служби з надзвичайних ситуацій Івіца Чаушич.

Пожежники закликали людей триматися подалі від місця події, а поліція заявила, що розслідує причину пожежі.

Днями у польському курортному містечку Карпач на кордоні з Чехією евакуювали з готелю 400 осіб через пожежу, що почалась у підвальному приміщенні.

Наприкінці року у Румунії сталася трагічна пожежа у гостьовому будинку – там загинули вісім людей.