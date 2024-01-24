Огонь охватил торговый центр в Белграде, к тушению привлекли вертолеты

В торговом центре Белграда вспыхнул масштабный пожар, который заставил городские власти отправить на место происшествия три вертолета для тушения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Пожар охватил часть торгового центра TC Block 70, популярного своими недорогими магазинами и заведениями быстрого питания.

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К борьбе с пламенем привлекли 76 пожарных и 25 пожарных машин.

"Мы спасли несколько магазинов... было сложно не допустить людей внутрь, чтобы спасти их имущество", – сказал журналистам представитель службы по чрезвычайным ситуациям Ивица Чаушич.

Пожарные призвали людей держаться подальше от места происшествия, а полиция заявила, что расследует причину пожара.

На днях в польском курортном городке Карпач на границе с Чехией эвакуировали из отеля 400 человек из-за пожара, который начался в подвальном помещении.

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