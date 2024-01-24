У Вільнюсі екологи організували контрпротест проти мітингу фермерів

Кілька десятків екологів у Вільнюсі організували в середу контрпротест проти демонстрації фермерів, що проходить біля будівлі уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Екологи закликають уряд не йти на компроміси на шкоду природі під час переговорів із фермерами.

Акція протесту фермерів фото: lrt

Активісти принесли стенди з інформацією про вимирання видів птахів, даними про кліматичні зміни, про те, чому необхідно рятувати зникаючі луки.

Едмундас Греймас із Литовського фонду природи каже, що екологічна ситуація в сільському господарстві за останні 20 років погіршилася – господарство стало інтенсивнішим, рішень щодо підтримки стійкості було не так багато, а коли влада вирішила вжити заходів, фермери вирішили це ігнорувати.

"Я розумію, що фермери та хлібороби незадоволені, можливо, ці заходи радикальні, можливо, надто раптові, можливо, це було необхідно запроваджувати більш дрібними кроками, але нам, як представникам суспільства і природи, це не подобається, адже біорізноманіття зникає, воно розорюється до самого краю канави чи потічка, сипляться всі добрива", – сказав BNS Греймас.

"Добрива з Литви дедалі більше стікають у Балтійське море, воно цвіте, усі країни стурбовані, ніхто не знає, як вирішити проблему. Міністерство навколишнього середовища запропонувало триметрові водоохоронні зони, аграрії кажуть, що навіть метра не слід залишати, орати хочемо все", – додав він.

У середу близько 3 тисяч фермерів протестують у Вільнюсі проти сільськогосподарської політики литовського уряду.

Нагадаємо, у Польщі 24 січня починається загальнонаціональний протест фермерів з вимогами щодо захисту їхнього бізнесу від імпорту з третіх країн, зокрема України.