В Вильнюсе экологи организовали контрпротест против митинга фермеров

Несколько десятков экологов в Вильнюсе организовали в среду контрпротест против демонстрации фермеров, проходящей у здания правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Экологи призывают правительство не идти на компромиссы в ущерб природе во время переговоров с фермерами.

Акция протеста фермеров фото: lrt

Активисты принесли стенды с информацией о вымирании видов птиц, данными о климатических изменениях, о том, почему необходимо спасать исчезающие луга.

Эдмундас Греймас из Литовского фонда природы говорит, что экологическая ситуация в сельском хозяйстве за последние 20 лет ухудшилась – хозяйство стало более интенсивным, решений по поддержанию устойчивости было не так много, а когда власти решили принять меры, фермеры решили это игнорировать.

"Я понимаю, что фермеры и земледельцы недовольны, возможно, эти меры радикальные, возможно, слишком внезапные, возможно, это было необходимо вводить более мелкими шагами, но нам, как представителям общества и природы, это не нравится, ведь биоразнообразие исчезает, оно распахивается до самого края канавы или ручья, сыплются все удобрения", – сказал BNS Греймас.

"Удобрения из Литвы все больше стекают в Балтийское море, оно цветет, все страны обеспокоены, никто не знает, как решить проблему. Министерство окружающей среды предложило трехметровые водоохранные зоны, аграрии говорят, что даже метра не следует оставлять, пахать хотим все", – добавил он.

В среду около 3 тысяч фермеров протестуют в Вильнюсе против сельскохозяйственной политики литовского правительства.

Напомним, в Польше 24 января начинается общенациональный протест фермеров с требованиями по защите их бизнеса от импорта из третьих стран, в частности Украины.