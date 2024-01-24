ЄК хоче продовжити ліберальний режим у торгівлі агропродукцією з Україною

Єврокомісія планує продовжити заходи з лібералізації аграрної торгівлі з Україною.

Як пише "Європейська правда", про це заявив віцепрем’єр Бельгії, яка головує в ЄС, Девід Кларінвал за підсумками Ради міністрів ЄС з питань сільського господарства й рибальства, повідомляє Укрінформ.

"Країни-члени знову продемонстрували солідарність з Україною. Європейська комісія невдовзі оголосить пропозицію продовжити заходи лібералізації для України. Країни-члени сподіваються отримати інформацію про таке продовження, і також бачення довгострокових торговельних відносин (з Україною)", – наголосив він.

За словами урядовця, який відповідає і за сектор сільського господарства, деякі країни ЄС висловили певні занепокоєння щодо торговельної лібералізації з Україною.

Втім, Кларінвал вказав, що головування Бельгії в Євросоюзі дотримується сталої позиції та віддає перевагу загальноєвропейським рішенням.

"Ми не вважаємо, що країни-члени можуть або повинні розв’язувати цю проблему самотужки. Важливо, щоб ми зберегли єдиний ринок і продовжували стояти пліч-о-пліч з Україною. Євросоюз і надалі надаватиме Україні суттєву та важливу допомогу", – зазначив віцепрем’єр.

Урядовець запевнив, що це питання буде в центрі уваги протягом наступних шести місяців головування Бельгії, яке водночас шукатиме рішення, що б могли задовольнити всіх членів ЄС з огляду на занепокоєння європейських фермерів.

Раніше повідомляли, що Єврокомісія цього тижня представить зміни до торгового законодавства ЄС, які дадуть змогу запроваджувати обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції до сусідніх з Україною країн.

Перед цим міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Єврокомісії зажадали введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.

У вересні 2023 року Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про обмеження на імпорт українського зерна після того, як Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на імпорт до п'яти сусідніх з Україною країн ЄС.

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