ЕК хочет продлить либеральный режим в торговле агропродукцией с Украиной

Еврокомиссия планирует продолжить меры по либерализации торговли агропродукцией с Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил вице-премьер председательствующей в ЕС Бельгии Дэвид Кларинвал по итогам Совета министров ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, сообщает Укринформ.

"Страны-члены вновь продемонстрировали солидарность с Украиной. Европейская комиссия вскоре объявит предложение продолжить меры либерализации для Украины. Страны-члены надеются получить информацию о таком продолжении, а также видение долгосрочных торговых отношений (с Украиной)", – подчеркнул он.

По словам чиновника, отвечающего и за сектор сельского хозяйства, некоторые страны ЕС выразили определенные опасения относительно торговой либерализации с Украиной.

Впрочем, Кларинвал сказал, что председательство Бельгии в Евросоюзе придерживается устойчивой позиции и отдает предпочтение общеевропейским решениям.

"Мы не считаем, что страны-члены могут или должны решать эту проблему самостоятельно. Важно, чтобы мы сохранили единый рынок и продолжали стоять плечом к плечу с Украиной. Евросоюз и в дальнейшем будет предоставлять Украине существенную и важную помощь", – отметил вице-премьер.

Чиновник заверил, что этот вопрос будет в центре внимания в течение следующих шести месяцев председательства Бельгии, которое одновременно будет искать решения, способные удовлетворить всех членов ЕС, учитывая беспокойство европейских фермеров.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия на этой неделе представит изменения в торговое законодательство ЕС, которые позволят вводить ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в соседние с Украиной страны.

Перед этим министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в совместном письме в Еврокомиссию потребовали введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.

В сентябре 2023 года Польша, Словакия и Венгрия объявили об ограничении на импорт украинского зерна после того, как Еврокомиссия решила не продлевать запрет на импорт в пять соседних с Украиной стран ЕС.

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