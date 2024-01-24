Україна може отримати німецькі військові гелікоптери вже у квітні

Німеччина може передати Україні обіцяні нею військові гелікоптери Sea King Mk41 вже у квітні цього року.

Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Міноборони ФРН Арно Коллац, повідомляє Укрінформ.

"Що стосується Sea King, то можу підтвердити, що ми домовилися з Україною передати шість гелікоптерів типу Sea King. Це буде можливо орієнтовно з квітня", – сказав представник Міноборони Німеччини.

За його словами, це не знизить боєздатність Бундесверу, оскільки той має намір поступово замінити ці гвинтокрили на інші – Sea Lion.

Водночас українська сторона під час консультацій зацікавилась саме моделлю Sea King, додав Коллац.

Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками 18-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" оголосив, що ФРН передасть Україні списані багатоцільові військові гелікоптери Sea King Mk41.

За його словами, Україна отримає шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових.

У Міноборони Німеччини додали, що з початку повномасштабної війни Росії проти України загальний обсяг німецької військової допомоги Києву сягнув близько шести мільярдів євро. Раніше повідомляли, що Німеччина у 2024 році надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро.

Нагадаємо, Канада під час 18-го засідання Контактної групи з питань оборони України оголосила про новий пакет військової допомоги Києву та долучення канадських інструкторів до навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.