Украина может получить немецкие военные вертолеты уже в апреле

Германия может передать Украине обещанные военные вертолеты Sea King Mk41 уже в апреле этого года.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Минобороны ФРГ Арно Коллац, сообщает Укринформ.

"Что касается Sea King, то могу подтвердить, что мы договорились с Украиной передать шесть вертолетов типа Sea King. Это будет возможно ориентировочно с апреля", – сказал представитель Минобороны Германии.

По его словам, это не снизит боеспособность Бундесвера, поскольку тот намерен постепенно заменить эти вертолеты на другие – Sea Lion.

В то же время украинская сторона во время консультаций заинтересовалась именно моделью Sea King, добавил Коллац.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус по итогам 18-й встречи в формате "Рамштайн" объявил, что ФРГ передаст Украине списанные многоцелевые военные вертолеты Sea King Mk41.

По его словам, Украина получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. Немецкая сторона также обеспечит обучение украинских военных.

В Минобороны Германии добавили, что с начала полномасштабной войны России против Украины общий объем немецкой военной помощи Киеву достиг около шести миллиардов евро. Ранее сообщалось, что Германия в 2024 году предоставит Украине военные товары на более 7 млрд евро.

Напомним, Канада во время 18-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины объявила о новом пакете военной помощи Киеву и привлечении канадских инструкторов к обучению украинских летчиков на истребителях F-16.