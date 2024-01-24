Цими вихідними про створення власної політичної сили в Німеччині оголосили члени правоконсервативної групи WerteUnion ("Союз цінностей").

До цієї групи здебільшого належать представники правого флангу головного опозиційного об’єднання ХДС/ХСС, що нині має найбільшу популярність серед виборців у Німеччині.

У "Союзі цінностей" обіцяють здійснити справжній "політичний поворот" у Німеччині.

Про те, чи вдасться їм це зробити, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Проти України та з досвідом контррозвідки: як у Німеччині створюють нову антизахідну партію.

Лідер нової партії Ганс-Георг Маасен, протягом десятиліть бувши членом ХДС, вже давно мав репутацію справжньої скалки в оці партії. Аж до того, що торік християнські демократи почали процедуру його виключення.

Скандали навколо Маасена спалахували регулярно.

З 2012 по 2018 роки, за уряду Ангели Меркель, він був главою Федерального відомства із захисту конституції.

Маасен ще до свого звільнення демонстрував незгоду з курсом Меркель та вважав канцлерку несправжньою консерваторкою.

Саме тому у 2017 році він став співзасновником та найбільш упізнаваним обличчям "Союзу цінностей" – об’єднання, до якого увійшли невдоволені міграційною політикою Меркель члени ХДС і ХСС, щоб, за словами членів новоутвореної групи, повернути ХДС/ХСС на "правильний шлях".

Маасен має жорсткі позиції стосовно міграційної політики і звинувачує уряд у тому, що він не бореться з "міграційною катастрофою".

І звичайно, він критикує керівництво ЄС – на його думку, проєкт Європейського Союзу перебуває "на межі провалу", тому що він заідеологізований і представляє "не інтереси національних держав, а інтереси бюрократичної еліти".

Маасен особливо незадоволений політикою Німеччини щодо України.

Він вважає, що у війні потрібен негайний режим припинення вогню та переговори з Росією. І що нинішній курс Берліна не відповідає німецьким інтересам.

Після появи новини про нову партію Маасена у ХДС зітхнули з полегшенням, адже нарешті зможуть позбутися незручного політика.

Дехто взагалі вважає, що крок Маасена з новою партією був єдиним можливим способом продовжити політичне життя – оскільки виключення з ХДС назрівало.

Проте випробуванням для християнських демократів може стати те, скільки членів партії Мерца залишать її і приєднаються до "розкольників".

Німецькі оглядачі не прогнозують великого успіху партії Маасена, оскільки їй бракує щонайменше двох речей – досвідчених кадрів та грошей, а часу до осінніх виборів залишилось не так і багато.

Тим не менш, частина виборців все ж можуть віддати свої голоси восени за "Союз цінностей".

Зокрема, ті, що розчарувалися у ХДС, але не наважуються підтримати ультраправу "Альтернативу для Німеччини".

Проти "АдН" останніми днями у Німеччині проходять багатотисячні демонстрації, однак партія все одно залишається найпотужнішою силою у всіх трьох східних землях (Тюрингії, Саксонії та Бранденбурзі), де восени пройдуть вибори, і де рейтинги керівної коаліції Шольца є вкрай мізерними.

А якщо ж "Союз цінностей" подолає 5-відсотковий бар’єр, він стане потенційним союзником для "АдН" у формуванні коаліції.

Маасен вже заявив, що не відкидає співпраці з ультраправими – на відміну від ХДС, яка це повністю виключає і встановила так званий "брандмауер" на будь-які стосунки з ними.

Докладніше – у матеріалі Христини Бондарєвої Проти України та з досвідом контррозвідки: як у Німеччині створюють нову антизахідну партію.