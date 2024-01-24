В эти выходные о создании собственной политической силы в Германии объявили члены правоконсервативной группы WerteUnion ("Союз ценностей").

К этой группе в основном принадлежат представители правого фланга главного оппозиционного объединения ХДС/ХСС, которое сейчас имеет наибольшую популярность среди избирателей в Германии.

В "Союзе ценностей" обещают осуществить настоящий "политический поворот" в Германии.

О том, удастся ли им это сделать, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Против Украины и с опытом контрразведки: как в Германии создают новую антизападную партию.

Лидер новой партии Ганс-Георг Маасен, в течение десятилетий будучи членом ХДС, уже давно имел репутацию настоящей занозы в глазу партии. Вплоть до того, что в прошлом году христианские демократы начали процедуру его исключения.

Скандалы вокруг Маасена вспыхивали регулярно.

С 2012 по 2018 годы, при правительстве Ангелы Меркель, он был главой Федерального ведомства по защите конституции.

Маасен еще до своего увольнения демонстрировал несогласие с курсом Меркель и считал канцлера не настоящим консерватором.

Именно поэтому в 2017 году он стал соучредителем и наиболее узнаваемым лицом "Союза ценностей" – объединения, в которое вошли недовольные миграционной политикой Меркель члены ХДС и ХСС, чтобы, по словам членов новообразованной группы, развернуть ХДС/ХСС на "правильный путь".

Маасен имеет жесткие позиции в отношении миграционной политики и обвиняет правительство в том, что оно не борется с "миграционной катастрофой".

И конечно, он критикует руководство ЕС – по его мнению, проект Европейского Союза находится "на грани провала", потому что он заидеологизирован и представляет "не интересы национальных государств, а интересы бюрократической элиты".

Маасен особенно недоволен политикой Германии в отношении Украины.

Он считает, что в войне нужен немедленный режим прекращения огня и переговоры с Россией. И что нынешний курс Берлина не соответствует немецким интересам.

После появления новости о новой партии Маасена в ХДС вздохнули с облегчением, ведь наконец смогут избавиться от неудобного политика.

Некоторые вообще считают, что шаг Маасена с новой партией был единственным возможным способом продолжить политическую жизнь – поскольку исключение из ХДС назревало.

Однако испытанием для христианских демократов может стать то, сколько членов партии Мерца оставят ее и присоединятся к "раскольникам".

Немецкие обозреватели не прогнозируют большого успеха партии Маасена, поскольку ей не хватает как минимум двух вещей – опытных кадров и денег, а времени до осенних выборов осталось не так и много.

Тем не менее, часть избирателей все же могут отдать свои голоса осенью за "Союз ценностей".

В частности, те, что разочаровались в ХДС, но не решаются поддержать ультраправую "Альтернативу для Германии".

Против "АдГ" в последние дни в Германии проходят многотысячные демонстрации, однако партия все равно остается самой мощной силой во всех трех восточных землях (Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге), где осенью пройдут выборы, и где рейтинги правящей коалиции Шольца крайне скудны.

А если же "Союз ценностей" преодолеет 5-процентный барьер, он станет потенциальным союзником для "АдГ" в формировании коалиции.

Маасен уже заявил, что не исключает сотрудничества с ультраправыми – в отличие от ХДС, которая это полностью исключает и установила так называемый "брандмауэр" на любые отношения с ними.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Против Украины и с опытом контрразведки: как в Германии создают новую антизападную партию.