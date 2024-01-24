Швейцария одобрила "частичный Шенген" для Болгарии и Румынии после решения ЕС

Федеральный совет Швейцарии 24 января решил отменить паспортный контроль в аэропортах для тех, кто прибывает из Болгарии и Румынии или выезжает в эти страны, после решения Совета Евросоюза об их частичном присоединении к Шенгенской зоне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно решению правительства Швейцарии, в швейцарских аэропортах отменяют паспортный контроль для людей, которые летят в и из Болгарии и Румынии. Таким образом, страна, которая является членом Шенгенской зоны, присоединяется к решению Совета ЕС.

Кроме того, Болгария и Румыния также смогут самостоятельно выдавать собственные шенгенские визы, говорят в Федеральном совете Швейцарии.

Там отметили, что, как показал опыт присоединения Хорватии к "Шенгену" с 2023 года, решения такого рода не приводят к заметному увеличению иммиграции. Для борьбы с ней используются действующие инструменты, в частности превентивные меры.

Напомним, в декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Против проголосовали Австрия и Нидерланды, ссылаясь на то, что эти страны недостаточно делают для сдерживания нелегальной миграции.

Консенсус относительно "частичного" вступления обеих стран появился в конце прошлого года. Он предусматривает снятие проверок в аэропортах и морских портах, тогда как дата отмены пограничного контроля еще не определена.