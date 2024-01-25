Італія розкрила шахрайство на €1,7 млрд, пов'язане з китайськими тіньовими банками

Італійська поліція заявила, що розкрила податкове шахрайство, здійснене 85 підозрюваними, які виставили фальшиві рахунки-фактури на суму 1,7 мільярда євро, де гроші відмивались через систему так званих китайських тіньових банків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Ордер про арешт, з яким ознайомилося інформагентство, показує, що 64 з 85 підозрюваних є громадянами Китаю. За даними джерел, розслідування триває з метою ідентифікації італійських клієнтів, які користувалися послугою для відмивання готівки.

Фінансова поліція (GdF) в портовому місті Анкона, що на східному узбережжі Адріатичного моря, заявила, що заморозила активи на суму 350 мільйонів євро, включаючи готівку, розкішні автомобілі та нерухомість.

Правоохоронці також заблокували 1 569 банківських рахунків, наклали арешт на 140 компаній, що, як вважають, виставили фальшиві рахунки-фактури, та провели обшуки в Мілані та прилеглих регіонах Ломбардія, Флоренція, Падуя і Сицилія.

Поява своєрідної паралельної підпільної банківської системи, керованої неліцензованими китайськими грошовими брокерами, була в центрі уваги кількох розслідувань, проведених за останній рік в Італії.

Ці розслідування, проведені в різних частинах країни, змусили владу припустити, що пов'язані з Китаєм організації надають широкий спектр послуг, включаючи приховування транскордонних платежів для наркокартелів та сприяння ухиленню від сплати податків.

За даними GdF, прокуратура Анкони встановила, що фіктивні компанії виставляли фальшиві рахунки-фактури та повідомляли клієнтам, на який рахунок в італійському банку слід здійснювати платежі.

Після того, як гроші надходили, фіктивна компанія переказувала таку ж суму на рахунок у китайському банку, виправдовуючи це як оплату за імпорт продукції, який ніколи не відбувався.

Згідно із заявою поліції, початкова сума, за вирахуванням комісії, поверталася кур'єрами готівкою клієнту, який здійснив перший платіж.

Раніше Рада ЄС та Європарламент досягли попередньої згоди щодо частини пакета заходів з протидії відмиванню грошей, який має на меті захистити громадян та фінансову систему Євросоюзу від відмивання грошей та фінансування тероризму.

У жовтні Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) за підсумками триденної зустрічі в Сінгапурі вирішила внести Болгарію, державу-члена ЄС, до так званого сірого списку країн, які потребують посиленого моніторингу.

Болгарія стала другим членом ЄС, щодо якої міжнародний фінрегулятор запровадив посилений моніторинг. У червні 2023 року туди також внесли Хорватію.