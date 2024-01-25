Италия раскрыла мошенничество на €1,7 млрд, связанное с китайскими теневыми банками

Итальянская полиция заявила, что раскрыла налоговое мошенничество, совершенное 85 подозреваемыми, которые выставили фальшивые счета-фактуры на сумму 1,7 миллиарда евро, где деньги отмывались через систему так называемых китайских теневых банков.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Ордера об аресте, с которыми ознакомилось информагентство, показывают, что 64 из 85 подозреваемых являются гражданами Китая. По данным источников, расследование продолжается с целью идентификации итальянских клиентов, которые пользовались услугой для отмывания наличных.

Финансовая полиция (GdF) в портовом городе Анкона, что на восточном побережье Адриатического моря, заявила, что заморозила активы на сумму 350 миллионов евро, включая наличные, роскошные автомобили и недвижимость.

Правоохранители также заблокировали 1 569 банковских счетов, наложили арест на 140 компаний, которые, как считают, выставили фальшивые счета-фактуры, и провели обыски в Милане и прилегающих регионах Ломбардия, Флоренция, Падуя и Сицилия.

Появление своеобразной параллельной подпольной банковской системы, управляемой нелицензированными китайскими денежными брокерами, было в центре внимания нескольких расследований, проведенных за последний год в Италии.

Эти расследования, проведенные в разных частях страны, заставили власти предположить, что связанные с Китаем организации предоставляют широкий спектр услуг, включая сокрытие трансграничных платежей для наркокартелей и содействие уклонению от уплаты налогов.

По данным GdF, прокуратура Анконы установила, что фиктивные компании выставляли фальшивые счета-фактуры и сообщали клиентам, на какой счет в итальянском банке следует осуществлять платежи.

После того, как деньги поступали, фиктивная компания переводила такую же сумму на счет в китайском банке, оправдывая это как оплату за импорт продукции, который никогда не происходил.

Согласно заявлению полиции, начальная сумма, за вычетом комиссии, возвращалась курьерами наличными клиенту, который совершил первый платеж.

Ранее Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного согласия по части пакета мер по противодействию отмыванию денег, который имеет целью защитить граждан и финансовую систему Евросоюза от отмывания денег и финансирования терроризма.

В октябре Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) по итогам трехдневной встречи в Сингапуре решила внести Болгарию, государство-член ЕС, в так называемый серый список стран, нуждающихся в усиленном мониторинге.

Болгария стала вторым членом ЕС, в отношении которого международный финрегулятор ввел усиленный мониторинг. В июне 2023 года туда также внесли Хорватию.