Зеленский поговорил с президентом Словении о "формуле мира" и "гарантии безопасности"

Об этом сообщает "Европейская правда".

В соцсети Twitter (X) Зеленский рассказал, что поздравил Словению с началом непостоянного членства в Совбезе ООН и выразил надежду, что словенская делегация "будет иметь сильный голос в поддержку Украины".

Также они обсудили сотрудничество в рамках "формулы мира" и глава государства пригласил Словению стать участницей первого глобального "саммита мира".

Зеленский поблагодарил за присоединение Словении к Вильнюсской декларации "Группы семи" о безопасности обязательств и обсудил разработку двустороннего документа. Лидеры еще обсудили оборонную и гуманитарную поддержку Украины.

В пресс-службе президентки Словении добавили, что та выразила Украине благодарность за помощь в преодолении последствий наводнений в августе 2023 года.

Как сообщалось, Центр международного сотрудничества и развития Словении готов выделить до пяти миллионов евро для проектов по восстановлению объектов инфраструктуры в Украине.