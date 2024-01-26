Санду начала консультации о предстоящем референдуме по вступлению Молдовы в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду начала консультации с экспертным сообществом по организации будущего референдума о вступлении страны в ЕС.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Первую публичную консультацию провели 25 января, на нее пригласили журналистов, экспертов из гражданского общества и лидеров мнений.

В администрации Санду отметили, что в ближайшее время организуют еще несколько таких событий, привлекая также бизнес и деятелей культуры.

Майя Санду заявила, что "Молдова на решающем этапе", поскольку страны-члены уже поддержали решение о начале переговоров.

"Теперь очередь наших граждан сказать, что они хотят этого", – отметила она.

24 декабря Санду предложила парламенту организовать референдум по вступлению Молдовы в ЕС и считает, что такое голосование можно провести осенью 2024 года.

Президент также заявляла, что ожидает попыток РФ дестабилизировать ситуацию в стране весной этого года, в разгар предвыборной кампании перед президентскими выборами.

Напомним, недавно в Молдове появилось отдельное министерство европейской интеграции. Его возглавила государственный секретарь МИД Кристина Герасимов.