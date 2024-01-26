Як найбільш проросійський політик Європи розхитує ситуацію на Балканах

Республіка Сербська (у складі Боснії і Герцеговини) може спробувати оголосити про незалежність вже наприкінці цього року – щоправда, за умови, що президентські вибори у США виграє Дональд Трамп.

Зупинити президента Республіки Сербської Мілорада Додіка може Суд Боснії і Герцеговини – наразі проти президента розглядають справу щодо неповаги до рішень високого представника Крістіана Шмідта.

Проте рішення суду, яке очікують найближчими місяцями, може стати детонатором, що остаточно підірве стабільність на Балканах, попереджає тимчасовий повірений у справах України в Боснії і Герцеговині (2018 рік) Володимир Цибульник у статті Головний сепаратист Балкан: чи зможе Мілорад Додік створити повномасштабну кризу в регіоні.

Суд Боснії і Герцеговини розглядає справу щодо невизнання президентом Республіки Сербської Мілорадом Додіком високого представника Крістіана Шмідта (володіє фактично вищою владою в конфедерації) та його рішень.

За це балканський сепаратист Додік, який крок за кроком торпедує стабільність у регіоні, може отримати від 6 місяців до 5 років ув’язнення.

І хоча початок процесу вже відкладено втретє – адвокати 17 січня знову відвели одного з суддів, – Додіку буде дуже нелегко уникнути відповідальності за свої дії.

На додачу опозиційний депутат Народної Скупщини Республіки Сербської Раміз Салкич подав позов на Додіка щодо порушення конституції та проведення 9 січня антиконституційного "святкування". 17 січня його підтримав міністр оборони БіГ Зукан Хелес.

Але повернімося до судової справи щодо невизнання Додіком високого представника Шмідта. Тут виникає дивна ситуація: з одного боку, йому загрожує попереднє ув’язнення, а з іншого – у Республіці Сербській нещодавно схвалили закон про імунітет їхнього президента від переслідування.

Втім, схоже, що це рішення не видається достатнім захистом для Додіка. А тому він прагне діяти на випередження.

З метою свого захисту Додік може піти на проведення референдуму щодо незалежності Республіки Сербської – і він вже кілька разів заявив про таку можливість.

Але тут є два "але". По-перше, таке питання не в їхній компетенції та суперечить Дейтонським мирним угодам. Підготовка до референдуму може бути зупинена або скасована високим представником.

Друга проблема – ризик того, що цей референдум не стане привабливим для виборців, а тому не буде визнано таким, що відбувся. Такий ризик є достатньо високим, адже де-факто Додік вже не є лідером усіх боснійських сербів.

Щоб уникнути цього, влада в Баня-Луці має намір змінити закон про референдум. Зокрема – скасувавши норму, за якою для перемоги потрібно отримати позитивну відповідь більшості від усіх, хто у Республіці Сербській має право голосу, замінивши її на просту більшість.

А щоб посилити свою позицію, Мілорад Додік відверто спекулює навколо питання євроінтеграції Боснії і Герцеговини.

За один день від нього можна почути, ніби він підтримує інтеграцію держави до Євросоюзу, а потім те, що він пропонує натомість приєднання РС до БРІКС.

Сепаратизм Мілорада Додіка дедалі більше нагадує інформаційно-пропагандистську спецоперацію Росії.

Тим більше, як зазначив Владімір Путін на своїй щорічній пресконференції у грудні минулого року, його оцінки щодо ситуації в БіГ "цілковито збігаються" з баченням Додіка.

Не кожна країна була відзначена згадуванням з боку кремлівського диктатора. А ось про Боснію і Герцеговину та Республіку Сербську він згадав – і це є поганою новиною для всього регіону, адже означатиме, що, попри війну в Україні, Росія й надалі підтримуватиме сепаратистські висловлювання та дії Додіка, хоча більше на словах.

І лише супротив України заважає Кремлю розв’язати нову війну на Балканах.

Докладніше – у матеріалі Володимира Цибульника Головний сепаратист Балкан: чи зможе Мілорад Додік створити повномасштабну кризу в регіоні.