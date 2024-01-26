Как самый пророссийский политик Европы расшатывает ситуацию на Балканах

Республика Сербская (в составе Боснии и Герцеговины) может попытаться объявить о независимости уже в конце этого года – правда, при условии, что президентские выборы в США выиграет Дональд Трамп.

Остановить президента Республики Сербской Милорада Додика может Суд Боснии и Герцеговины – сейчас против президента рассматривают дело о неуважении к решениям высокого представителя Кристиана Шмидта.

Однако решение суда, ожидаемое в ближайшие месяцы, может стать детонатором, который окончательно подорвет стабильность на Балканах, предупреждает временный поверенный в делах Украины в Боснии и Герцеговине (2018 год) Владимир Цыбульник в статье Главный сепаратист Балкан: сможет ли Милорад Додик создать полномасштабный кризис в регионе.

Суд Боснии и Герцеговины рассматривает дело о непризнании президентом Республики Сербской Милорадом Додиком высокого представителя Кристиана Шмидта (обладает фактически высшей властью в конфедерации) и его решений.

За это балканский сепаратист Додик, который шаг за шагом торпедирует стабильность в регионе, может получить от 6 месяцев до 5 лет заключения.

И хотя начало процесса уже отложено в третий раз – адвокаты 17 января снова отвели одного из судей, – Додику будет очень нелегко избежать ответственности за свои действия.

В дополнение оппозиционный депутат Народной Скупщины Республики Сербской Рамиз Салкич подал иск на Додика о нарушении конституции и проведении 9 января антиконституционного "празднования". 17 января его поддержал министр обороны БиГ Зукан Хелес.

Но вернемся к судебному делу о непризнании Додиком высокого представителя Шмидта. Здесь возникает странная ситуация: с одной стороны, ему грозит предварительное заключение, а с другой – в Республике Сербской недавно одобрили закон об иммунитете их президента от преследования.

Впрочем, похоже, что это решение не кажется достаточной защитой для Додика. Поэтому он стремится действовать на опережение.

В целях своей защиты Додик может пойти на проведение референдума о независимости Республики Сербской – и он уже несколько раз заявил о такой возможности.

Но здесь есть два "но". Во-первых, такой вопрос не в их компетенции и противоречит Дейтонским мирным соглашениям. Подготовка к референдуму может быть остановлена или отменена высоким представителем.

Вторая проблема – риск того, что этот референдум не станет привлекательным для избирателей, а потому не будет признан состоявшимся. Такой риск достаточно высок, ведь де-факто Додик уже не является лидером всех боснийских сербов.

Чтобы избежать этого, власти в Баня-Луке намерены изменить закон о референдуме. В частности – отменив норму, по которой для победы нужно получить положительный ответ большинства от всех, кто в Республике Сербской имеет право голоса, заменив ее на простое большинство.

А чтобы усилить свою позицию, Милорад Додик откровенно спекулирует вокруг вопроса евроинтеграции Боснии и Герцеговины.

За один день от него можно услышать, будто он поддерживает интеграцию государства в Евросоюз, а потом то, что он предлагает взамен присоединение РС к БРИКС.

Сепаратизм Милорада Додика все больше напоминает информационно-пропагандистскую спецоперацию России.

Тем более, как отметил Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции в декабре прошлого года, его оценки ситуации в БиГ "полностью совпадают" с видением Додика.

Не каждая страна была отмечена упоминанием со стороны кремлевского диктатора. А вот о Боснии и Герцеговине и Республике Сербской он упомянул – и это плохая новость для всего региона, ведь это означает, что, несмотря на войну в Украине, Россия и в дальнейшем будет поддерживать сепаратистские высказывания и действия Додика, хотя больше на словах.

И только сопротивление Украины мешает Кремлю развязать новую войну на Балканах.

Подробнее – в материале Владимира Цыбульника Главный сепаратист Балкан: сможет ли Милорад Додик создать полномасштабный кризис в регионе.