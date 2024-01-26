Посол США раскритиковал Орбана за вмешательство в избирательную кампанию на стороне Трампа

Посол Соединенных Штатов в Венгрии Дэвид Пресман резко раскритиковал премьера страны Виктора Орбана за его внешнюю политику и открытую поддержку Дональда Трампа перед выборами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Financial Times.

Посол раскритиковал Орбана за "активное участие" в предвыборной кампании США, напомнив заявления с открытой поддержкой в пользу Дональда Трампа, отметив, что это "не то, чего ожидают от союзника", и выглядит так, что Орбан "пытается переждать" действующую администрацию Байдена.

Как известно, Орбан в предыдущие годы участвовал в нескольких протрамповских событиях и прямо высказывался за его переизбрание президентом. Он говорил, в том числе, что "если бы Трамп был президентом, война бы не началась" и возвращение Трампа "принесет мир". Трамп в ответ хвалил Орбана.

Пресман заявил, что внешняя политика Орбана "основывается на выдумках" и он в ней служит интересам Кремля и вредит единству внутри НАТО.

"Если взять внешнюю политику Венгрии – будь то вопрос о вступлении Украины в ЕС, усилия по предоставлению Украине финансовой поддержки, встреча с Владимиром Путиным, сопротивление усилиям для уменьшения зависимости от российских энергоресурсов или закрытие кремлевских платформ внутри Венгрии – во всем этом есть что-то общее. И все это делает Венгрию все более изолированной от партнеров в НАТО и ЕС", – отметил Дэвид Пресман.

По его словам, такие политические выборы, бесспорно, "помогают Путину и вредят тщательным усилиям для сохранения единства нашего альянса и партнеров перед лицом этой агрессии".

Посол добавил, что провластные венгерские СМИ при этом регулярно распространяют прокремлевские нарративы (подробно об этом читайте в статье "Министерство правды Орбана").